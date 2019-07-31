وتواصلت «دوت الخليج» مع رئيس المجلس البلدي عبدالله المطيري، الذي برّأ ساحة المجلس فيما يخص رسوم مشاركة الأسر المنتجة وتنظيمها، مشيرا إلى أنه في حال ورود شكوى رسمية من الأسر، ستحال إلى لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.
فيما كان رد أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة البدائع عبدالله الطامي، أن رقم جواله مع الجميع ولم يرده أي رسالة أو اتصال، وأن محافظ البدائع عبدالرحمن السديس مرّ على الأسر ولم يتقدم أحدهم بشكوى.
متضررون
- أم سلطان: "المهرجان يخلو من الفعاليات ومن وسائل جذب الزوار"
- مزنة الجميعي: "أبيع المواد الغذائية والإقبال ضعيف جدا"
- محمد العبدي: "لا ـستطيع سداد ثمن أغراضي التي كسدت"
- نورة الحربي: "ما ربحته أخذه المهرجان إيجارا"
- أحمد العريني: "المشاركة لا تسوى مشوارها"
- عائشة الطاسان: "سلمت المهرجان 1000 ريال وبقي لهم 1000، ولم أبع حتى الآن بـ500"
- جوزاء المطيري: "لا نستطيع البيع بما يوازي الإيجار"
- أم صالح: "دفعت الإيجار من جيبي الخاص، ولم أجنِ نصف قيمته"
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإيجار والكساد يواجهان أسر البدائع المنتجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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