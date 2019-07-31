ندوة استخدام التقنيات المتقدمة تنطلق الأحد

يرعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأحد المقبل في مكة المكرمة ندوة بعنوان «استخدام التقنيات المتقدمة في الحج»، التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي.

ويأتي انعقاد الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لعام 1440، وستناقش الندوة توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد، وحلول وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، إلى جانب توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، واستعمال الروبوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى، ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والإبداع الرقمي في الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر. كما ستناقش الندوة إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

جلسة حوار

تصاحب الندوة جلسة حوار يتحدث فيها وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحويل الرقمي الدكتور أحمد بلخير، والمشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، والمشرف العام على إدارة وأعمال مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء طارق الشدي، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي.

رعاية واهتماممن جانبه أعرب مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان السحيمي، عن شكره لوزير الداخلية على رعايته للندوة التي تأتي في إطار اهتماماته بترسيخ مفهوم الأمن بأبعاده المختلفة، ومنها الجوانب الصحية، كما تكرس مواكبة الوزارة لخدمة الحجيج تحقيقا لرؤية المملكة.

محاور

- استخدامات التقنيات المتقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030

- إسهامات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تقديم الرعاية الصحية

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- مبادرة طريق مكة

- دور البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار

- دور التقنية الحديثة في خدمة المجال الصحي والأمني

- مستقبل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز

- التفويج باستخدام الذكاء الاصطناعي

- تكامل دور التطبيقات الذكية

- في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن