مكة الأعلى
حسب إحصائيات حديثة لوزارة العدل، فقد بلغ عدد القضايا المروية التي سجلت لدى المحاكم والدوائر المرورية في المناطق بلغت 15175 قضية، وكانت أعلى منطقة سجلت قضايا مرورية مكة المكرمة بنسبة 6 % وبواقع 4459 قضية.
التقيد بالأنظمة
أكد المحامي نواف النباتي لـ«دوت الخليج»، أن سبب انخفاض القضايا المرورية الخاصة بالسائقات يعود لالتزامهن بإرشادات المرور بخلاف السائقين الرجال، فطبيعة المرأة هي التقيد والالتزام بالأنظمة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض تلك القضايا في المحاكم والدوائر المرورية.
وعن أغلب المخالفات التي قد تقع فيها السائقات، أوضح أنها قد تكون الارتطام من الخلف، ويقع فيها السائقات المبتدئات، وعند عدم قبول المتضرر بالتعويض الذي يقر له قد يقوم برفع دعوى قضائية في المحاكم المرورية أو الدوائر كاعتراض على المبلغ الذي أُقر، مطالبا بتعويض مالي آخر، ويأتي بعد ذلك الاعتراض على شركات التأمين والمخالفات المروية.
القضايا في عدد من المناطق
- المدينة المنورة 4 %
- القصيم 4.6 %
- الشرقية 4.1 %
- عسير 4.1 %
- جازان 3.8 %
أكثر قضايا السائقات
01 مطالبة بتعويض من قبل المتضرر
02 مطالبات من قبل سائقات بدفع تعويض لهن
03 اعتراض على مخالفات مرورية
04 اعتراض على دفع تعويض لآخرين نتيجة حادث مروري
05 مطالبة شركات تأمين بتغطية حوادث مرورية تسببت فيها سائقات
كانت هذه تفاصيل خبر %7 انخفاض في قضايا السائقات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.