العمل تحظر التسلية في غرف المدخنين

في وقت أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس قرارًا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، طرحت وزارة الصحة قبل أيام قليلة مناقصة تتعلق بتوفير وتركيب غرف خاصة للمدخنين في مباني الوزارة.

السلامة والصحة

يتضمن الدليل الإرشادي المعتمد أمس لقرار حظر التدخين في أماكن العمل الصادر في أوائل شعبان الماضي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة للقرار، وعلى أن يُعمل بهذا به اعتبارًا من 1 /‏ 1 /‏ 1441، الموافق 1 /‏ 9 /‏ 2019، جملة من الاشتراطات والمعايير منها 19 معيارا إداريا وفنيا للمكان المخصص للتدخين، من أبرزها عدم تقديم أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، وعدم توفير أي نوع من أنواع التسلية أو شاشات العرض، وعدم توفير أي نوع من أنواع المقاعد ما لم يكن هناك حاجة لفئة معينة من الأشخاص ذوي الاعاقة، ويتم الإشارة لذلك بداخل المكان المخصص.

مرجعيات نظامية

يهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه، حيث تناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة إلى حظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

معايير المكان المخصص للتدخين

معايير إدارية

- عدم تقديم أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات

- عدم توفير أي نوع من أنواع التسلية أو شاشات العرض

- عدم توفير أي نوع من أنواع المقاعد ما لم تكن هناك حاجة لفئة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة

- وضع لوحات تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من 18 سنة على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية

معايير فنية

- أن يكون المكان المخصص معزولا عن المناطق المجاورة له

- ألا يقل ارتفاعه عن 3 م

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- وضع أبواب ذاتية الإغلاق

- عدد الأشخاص المتواجدين بمعدل 1.4 متر مربع للشخص الواحد

- عدم وضع خدمات، الهاتف، الفاكس، أجهزة طباعة، وغيرها

- عدم وضع غرف المدخنين على ممر لغير المدخنين

- أن تكون الأسقف المستعارة من ألواح الألمونيوم سهلة التنظيف

- أن تكون الأرضيات غير قابلة للاشتعال وقابلة للتنظيف بسهولة وتجنب الموكيت أو الفينيل

- يجب أن تتوفر فيه شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني

- أن يكون ضغط الهواء في الداخل سالبا

- ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن 25 لترا في الثانية لكل شخص

- يجب طرد الهواء للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره

- أن يكون نظام التهوية قادرا على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء بالمكان لكل ساعة

- يجب أن تكون مخارج الهواء على بعد 8 م على الأقل من المخارج أو المداخل الرئيسية والنوافذ

- فصل نظام التهوية والتكييف عن النظام المخصص للأماكن الأخرى