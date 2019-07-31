الرخصة الدولية أحدث الإعلانات المضللة

في الوقت الذي أكد فيه المرور أن مخالفة التدريب على القيادة بطرق غير نظامية تطال المدربة والمتدربة، عادت إعلانات تدريب القيادة للنساء لتنتشر مع إصدار رخصة دولية بمبالغ مالية تتفاوت بين 2000 إلى 4 آلاف ريال، حيث لا تزال الإعلانات المضللة تنتشر بطرق مختلفة بين السيدات الراغبات في قيادة السيارة، كان آخرها محاولة بعض المدربات المخالفات إيهام المتدربات بالحصول على رخصة دولية، تؤهلهن لاستبدالها من المرور مباشرة دون الدخول لمدارس القيادة.

اختبار عملي

ذكرت سيدة حصلت على تدريب عملي لمدة 10 أيام مع مدربة خاصة، أن المدربة وعدتها بإصدار رخصة دولية للقيادة لتتمكن من استبدالها عبر الخضوع لاختبار عملي دون انتظار دورها في مدرسة تعليم القيادة، مشيرة إلى أنها دفعت للمدربة 2000 ريال على أن تستكملها بمبلغ مماثل بعد الحصول على الرخصة الدولية إلا أنها لم تحصل عليها لتكتشف لاحقا بأنه لا يمكنها الحصول على الرخصة الدولية بدون الحصول على الرخصة السعودية، حيث لا يتجاوز سعر الرخصة الدولية 500 ريال يصدرها عدد من المكاتب السياحية.

مخالفة المدربة والمتدربة

أوضح مصدر مطلع لـ«دوت الخليج» أن المخالفات تشمل المدربة التي تعمل بطرق غير نظامية، وكذلك المتدربة التي تقود بدون رخصة، حيث إن النظام حدد جهات التدريب المؤهلة للقيادة، مشيرا إلى وجود 21 مركزا يتم من خلالها استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من إدارة المرور بدول مجلس التعاون الخليجي والرخص الدولية برخص سعودية مماثلة، ولا يشمل ذلك الرخص الدولية الصادرة من مكاتب سياحية، مضيفا أن المرور يقوم بالتأكد من صحة الرخصة الصادرة من الخارج، ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة، حيث حددت بنود نظام المرور بأن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها.