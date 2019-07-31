الارشيف / اخبار السعوديه

طيران الأمن يبدأ مهمة الحج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بدأت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لموسم حج هذا العام، إذ تشارك ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة، وتتطلع في مشاركتها هذا العام إلى رصد الحالة الأمنية، ومساندة كل الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة.

وشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، تمركز الطائرات المشاركة في المواقع المحددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، قادمة من قواعدها المختلفة، لتقوم بتنفيذ المهام المسندة إليها.

وتوجد كل الطائرات بأطقمها الجوية في قواعد طيران الأمن بمناطق المملكة الأخرى وغير المشاركة في مهمة الحج، على أهبة الاستعداد للإقلاع الفوري لتقديم الدعم والمساندة، متى ما اقتضى الموقف ذلك.

المهام المسندة

01 مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية

Advertisements

02 الإخلاء الطبي والإنقاذ

03 الإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي

04 رصد الحجاج غير النظاميين

05 مواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن يبدأ مهمة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا