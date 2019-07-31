طيران الأمن يبدأ مهمة الحج

بدأت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لموسم حج هذا العام، إذ تشارك ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة، وتتطلع في مشاركتها هذا العام إلى رصد الحالة الأمنية، ومساندة كل الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة.

وشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، تمركز الطائرات المشاركة في المواقع المحددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، قادمة من قواعدها المختلفة، لتقوم بتنفيذ المهام المسندة إليها.

وتوجد كل الطائرات بأطقمها الجوية في قواعد طيران الأمن بمناطق المملكة الأخرى وغير المشاركة في مهمة الحج، على أهبة الاستعداد للإقلاع الفوري لتقديم الدعم والمساندة، متى ما اقتضى الموقف ذلك.

المهام المسندة

01 مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية

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02 الإخلاء الطبي والإنقاذ

03 الإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي

04 رصد الحجاج غير النظاميين

05 مواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة