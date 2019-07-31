اللواء القرني: أمن الحج خط أحمر

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد القرني أن أمن الحج خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولن يتم السماح بتعكير صفو ضيوف الرحمن، مشيرا خلال المؤتمر الأمني لموسم حج هذا العام والمنعقد في مشعر منى إلى أنه تم اعتماد الخطة العامة والمكونة من ثلاث مراحل، وهي الأمنية والمرورية والتنظيمية.

وأضاف القرني أن هنالك العديد من الخطط المساندة لتهيئة الأجواء وإدارة الحركة والمركبات، وذلك باستخدام التقنية والمتابعة الجوية لضمان نجاح مراحل الخطة، إضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف كاميرا تُغطي كل مواقع الحجاج في الحرم المكي والمشاعر، وذلك لنقل أدق التفاصيل والاهتمام التام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن، منوها إلى أن هنالك طوقا أمنيا محيطا بالعاصمة المقدسة لسد جميع الثغرات.

وأشار إلى أنه في حال الافتراش من الحجاج النظاميين فإنه يتم استدعاء وزارة الحج لمباشرة الحالة وتوجيههم إلى مخيماتهم ومحاسبة المطوف.

من جهته توقع نائب قائد قوات أمن الحج قائد قوات أمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد الأحمدي أن يبلغ التردد اليومي للمسجد الحرام خلال أيام الحج 5 ملايين في أوقات الصلوات الخمس.