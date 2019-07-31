وأضاف القرني أن هنالك العديد من الخطط المساندة لتهيئة الأجواء وإدارة الحركة والمركبات، وذلك باستخدام التقنية والمتابعة الجوية لضمان نجاح مراحل الخطة، إضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف كاميرا تُغطي كل مواقع الحجاج في الحرم المكي والمشاعر، وذلك لنقل أدق التفاصيل والاهتمام التام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن، منوها إلى أن هنالك طوقا أمنيا محيطا بالعاصمة المقدسة لسد جميع الثغرات.
وأشار إلى أنه في حال الافتراش من الحجاج النظاميين فإنه يتم استدعاء وزارة الحج لمباشرة الحالة وتوجيههم إلى مخيماتهم ومحاسبة المطوف.
من جهته توقع نائب قائد قوات أمن الحج قائد قوات أمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد الأحمدي أن يبلغ التردد اليومي للمسجد الحرام خلال أيام الحج 5 ملايين في أوقات الصلوات الخمس.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء القرني: أمن الحج خط أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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