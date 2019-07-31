إقامة ملتقى الحج والعمرة لتطوير الخدمات

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة، الذي يهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.

ولدى ترؤس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس، أكد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات ذات العلاقة كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله، مثمنا الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

أفكار تطويرية

خلال الاجتماع جرت مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة، يتم خلالها بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها، كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة، واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.

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مشاريع حيوية

قدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس، تقريرا عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها، والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز.

وجرت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.