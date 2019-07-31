محافظ أبوعريش يُدشن غدا برنامج سواعد

وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن البرنامج يستهدف دعم عدد من الفئات التي تشمل أصحاب مشاريع الأسر المنتجة بدعم 30.000 ريال، وأصحاب مشاريع العربات المتنقلة بـ250.000 ريال، وأصحاب المشاريع الناشئة بـ300.000 ريال، ومشاريع الخريجين بـ500.000 ريال.
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