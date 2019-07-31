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محافظ أبوعريش يُدشن غدا برنامج سواعد

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يُدشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني غدًا، برنامج «سواعد»، لدعم أصحاب المشاريع من الشباب والفتيات الجادين، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بجازان، وذلك بمجمع ذي ريجن مول بالمحافظة‪.‬

وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن البرنامج يستهدف دعم عدد من الفئات التي تشمل أصحاب مشاريع الأسر المنتجة بدعم 30.000 ريال، وأصحاب مشاريع العربات المتنقلة بـ250.000 ريال، وأصحاب المشاريع الناشئة بـ300.000 ريال، ومشاريع الخريجين بـ500.000 ريال‪.


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