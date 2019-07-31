افتتاح مستشفى المدينة العام

بدأ مستشفى المدينة المنورة التخصصي «العام» تقديم خدماته للمواطنين وزائري المنطقة أمس، بعد افتتاحه تدريجيا بسعة 50 سريرا من أصل 500 سرير، واستقبل المستشفى أمس أول الحجاج المنومين، فيما استقبل الطوارئ 20 حالة منذ افتتاحه، فيما كانت تعمل عيادات المستشفى منذ ربيع الثاني لعام 1439عقب افتتاح 8 عيادات مختلفة تحال إليها حالات من قبل المستوصفات الطبية المرتبطة بالمستشفى.
واشتمل افتتاح المستشفى على الأقسام الرئيسية من عيادات خارجية وطوارئ والعناية المركزة، غرف تنويم، بالإضافة إلى تشغيل مرافق الخدمات الطبية المساندة.
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