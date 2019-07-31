استضافة معمر إندونيسي عمره 130 عاما

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، بمطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، أمس، المعمر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري «130 عاما» الذي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافته وعائلته خلال موسم حج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ووقف السفير عصام الثقفي على الخدمات المقدمة في المطار لخدمة الحاج أوهي وعائلته المكونة من 6 أشخاص، قبل مغادرتهم لأداء مناسك الحج.