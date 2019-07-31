السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن مشاريع مياه في مدينة حائل وفي محافظة سميراء



حائل 27 ذو القعدة 1440هالموافق 30 يوليو 2019م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بقصر أجا مساء اليوم مشروع الخط الناقل رقم (4) من محطة الحميمة إلى مدينة حائل بتكلفة تزيد على مئة واثنين مليون ريال، ومشروع المياه الشامل لمحافظة سميراء بتكلفة تزيد على أربعة عشر مليون ريال .

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب التدشين، أن وصول المياه لمحافظة سميراء وبطول 152 كم ، يبرز اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - بكل جزء من وطننا الغالي وبتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في كل مكان ، مشيراً سموه إلى أن عجلة إنجاز المشاريع مستمرة - وبإذن الله - تستكمل الأعمال المتبقية لوصول المياه للمواقع التي لم يصلها مشروع المياه الشامل بالمنطقة .

وأعرب أمير منطقة حائل عن شكره لمدير عام إدارة خدمات المياه بالمنطقة خالد الجمعان ولزملائه ولجميع المساهمين بإنجاز هذه المشاريع ، حاثاً سموه على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد لخدمة أهالي المنطقة .

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