أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وأبناء وأحفاد الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، في قصر الأمير بندر بالرياض، أمس الثلاثاء، المعزين من الأمراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدّموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

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كما استقبل الأمراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مبعوث ملك البحرين، ووزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد مبعوث السلطان قابوس لتقديم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.