نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف على استعدادات الجهات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة ‫المكرمة أمس ميدانيًا على استعدادات الجهات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام ١٤٤٠هـ .

واستهل جولته بزيارة مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة بمزدلفة، ‏واستمع لشرح عن المكونات والخدمات التي يقدمها المركز الذي يقع على مساحة ‏إجمالية تقدر بأكثر من مليون م2، ويضم 50 مبنًا وأكثر من 44 جهة تمثل قطاعات عسكرية ومدنية و5 مساجد ويتسع لأكثر من 10 آلاف موظف و 3 مستودعات ومحطة تغذية كهربائية.

واطّلع خلال الجولة على الخطة التشغيلية لجمعية هدية الحاج والمعتمر التي ستقدم 85 مبادرة متنوعة، وتنفذ 5 برامج جديدة خلال موسم الحج.

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وتفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة مركز العمليات الأمنية الموحد، واطلع سموه على سير العمل في المركز ‏وآلية التعامل مع البلاغات ‏والاتصالات الواردة له وفق أحدث ‏التقنيات المزود بها.

بعد ذلك زار مقر الإدارة العامة للمجاهدين، حيث سينفذ خطتها 3000 فرد يعملون على مساندة القطاعات المدنية والعسكرية في التنظيم خلال ‫موسم الحج الحالي، ثم زار مركزي شرطة الخيف والنيابة العامة بمشعر ‫منى، واطلع على آلية العمل فيهما.

وانتقل إلى مشعر عرفات للوقوف ميدانياً على مسار النقل الترددي والمخصص لنقل 350 ألف حاج من جنوب شرق آسيا في مراحل التصعيد والنفرة، إضافة إلى وجود 3 مسارات أخرى لنقل حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وإيران وإفريقيا غير العربية.

كما زار الأمير بدر بن سلطان مستشفى شرق عرفات ‏واطمأن على جاهزيته لاستقبال ضيوف ‏الرحمن خلال موسم ‫حج هذا العام الذي يحوي 230 سريرًا، ويحوي عدة أقسام هي الطوارئ، الإجهاد الحراري، العناية المركزة، المختبر، الأشعة، والعمليات.

وتفقد خلال جولته المخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا التي أخذت في الاعتبار تحسين بيئة سكن الحجاج، ويقع مشروع تطوير مخيمات الحجاج على مساحة 400 ألف متر مربع، والمزود بنظام التكييف عالي الجودة داخل المخيمات.

‫وفي نهاية الجولة انتقل لمقر إدارة المرور بالمشاعر المقدسة، واطلع على الخطة التنظيمية للحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي.