محمد بن مسعود - الدمام - أصدر قائد فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمنطقة الوسطى ماهر الماضي، قراراً بتكليف فهد بن درمان آل عمار قائداً ميدانياً لغوث الأفلاج. وأتى ذلك القرار لما يمتلكه آل عمار من كفاءة إدارية ومعرفة تامة بالأماكن الصحراوية بالمحافظة ومشاركاته المتعددة في الأعمال التطوعية والبحث عن الكثير من المفقودين. 31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 12:38 AM Advertisements "آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج" "آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج" أصدر قائد فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمنطقة الوسطى ماهر الماضي، قراراً بتكليف فهد بن درمان آل عمار قائداً ميدانياً لغوث الأفلاج. وأتى ذلك القرار لما يمتلكه آل عمار من كفاءة إدارية ومعرفة تامة بالأماكن الصحراوية بالمحافظة ومشاركاته المتعددة في الأعمال التطوعية والبحث عن الكثير من المفقودين. الكلمات المفتاحية ، "آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج" ،

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