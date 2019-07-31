- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
مكَّنت إدارة سجن محافظة بيشة أحد النزلاء بالسجن من عقد قران شقيقته بعد حضور العريس والمأذون للسجن، وذلك في مبادرة كان لها الأثر الحسن على السجين للقيام على شؤون أسرته، ورعايته إياها.
وفي التفاصيل، حضر أمس الثلاثاء المأذون الشرعي والشهود لإدارة السجن، ممثلة بمدير إدارة السجن المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، الذي أوضح لهم أن مديرية السجون بالسعودية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات، وتعمل على تمكين النزلاء من القيام على شؤون أسرهم، ورعايتهم.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 12:33 AM
"القحطاني": المديرية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات للنزلاء
مكَّنت إدارة سجن محافظة بيشة أحد النزلاء بالسجن من عقد قران شقيقته بعد حضور العريس والمأذون للسجن، وذلك في مبادرة كان لها الأثر الحسن على السجين للقيام على شؤون أسرته، ورعايته إياها.
وفي التفاصيل، حضر أمس الثلاثاء المأذون الشرعي والشهود لإدارة السجن، ممثلة بمدير إدارة السجن المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، الذي أوضح لهم أن مديرية السجون بالسعودية تسهِّل العقبات كافة لتيسير مثل هذه الإجراءات، وتعمل على تمكين النزلاء من القيام على شؤون أسرهم، ورعايتهم.
، بحضور العريس والمأذون.. نزيل بسجن بيشة يعقد قران شقيقته بإدارة السجن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور العريس والمأذون.. نزيل بسجن بيشة يعقد قران شقيقته بإدارة السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.