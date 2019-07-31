المملكة العربية السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس

قامت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، بدعوة كافة الجهات المسئولة إلى تحري الدقة في رؤية هلال شهر ذي الحجة، من مساء يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ذو القعدة 1440، والموافق الأول من أغسطس 2019، ويكون بعد غروب شمس يوم الخميس.

كما قد ذكرت المحكمة العليا خلال بيان لها اليوم أوردته إلى وكالة الأنباء السعودية، بأنها تدعو كافة المسلمين من كافة أنحاء المملكة إلى أن يتحروا الدقة خلال رؤية هلال شهر ذو الحجة، وتطلب من الذين يرون الهلال سواء كان بالعين المجردة أو من خلال المناظير إبلاغ اقرب محكمة له وتسجيل شهادته لديها آو يمكن الاتصال بأقرب مركز لمساعداته في الوصول إلى أقرب محكمة والإدلاء بشهادته في رؤية الهلال.