السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يعقد لقاءً مفتوحاً مع المواطنين والمسؤولين



حائل 27 ذو القعدة 1440هالموافق 30 يوليو 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بقصر أجا مساء اليوم جموع المواطنين والمسؤولين في لقاء مفتوح تناول مستقبل المنطقة ومشاريعها.

واستهل سمو أمير منطقة حائل اللقاء برفع الشكر للقيادة الحكيمة على ماتجده المنطقة ومناطق المملكة من دعم سخي ومتواصل, مستعرضًا سموه جملة من المشاريع التنموية التي دشنت، والمشاريع الأخرى الجاري العمل عليها.

ثم شارك الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجميع في النقاش وتقديم المقترحات التي أكد سموه اهتمامه بها والعمل على تحقيق كل مايعود على المنطقة وأهلها بالفائدة .

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