السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بالجامعة



عرعر 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وتهيب الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ ، مؤكدة بأنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

// انتهى //

23:39ت م

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