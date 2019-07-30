السعودية اليوم / توقيف 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية غرب الجزائر



الجزائر 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

اعترض خفر السواحل الجزائرية اليوم 16 شخصاً من جنسيات أفريقية مختلفة، انطلقوا في رحلة سرية إلى إسبانيا على متن زورق سياحي من ميناء رأس فلكون التابع لمحافظة وهران الجزائرية.

وسيمثل المهاجرون الأفارقة أمام القضاء الجزائري بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم من قبل الحرس الوطني الجزائري.

// انتهى //

23:14ت م

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