حج / مدير الأمن العام يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسات الطوافة



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

ترأس معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بمقر الأمن العام بمنى اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسات الطوافة في إطار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، بحضور وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف ومساعد مدير الأمن العام للأعمال الميدانية اللواء زايد الطويان وقائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني وممثلين لمؤسسات الطوافة

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى رفع مستوى التفاعل والتعاون بين مؤسسات الطوافة والأمن العام، ومناقشة مجمل الخطط الموضوعة واستعدادات المؤسسات لحج العام الحالي، ووضع آلية عمل موحدة لتفويج الحجاج من مؤسسات الطوافة أثناء حج هذا العام.

واستعرض عددًا من الخطط التي برزت وأسهمت في نجاح حج العام الماضي، وشملت استقبال الحجاج بمراكز التوجيه في مداخل مكة المكرمة وإيصالهم إلى مقار سكنهم، والإشراف على راحتهم وتفقد أحوالهم طيلة إقامتهم، وتخصيص العدد الكافي من العاملين لتطويفهم وإرشادهم إلى أمور دينهم ومعاونتهم في كافة احتياجات الحج حتى مغادرتهم، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

// انتهى //

23:08ت م

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