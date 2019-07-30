السعودية | 24.8 مليار ريال أرباح المصارف خلال النصف الأول .. ارتفعت 3.1 %

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بلغت أرباح المصارف العاملة في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نحو 24.808 مليار ريال، مقابل 24.060 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، مسجلة نموا نسبته 3.1 في المائة بقيمة 749 مليون ريال.

وفقا لـ “الاقتصادية”، فإن قيمة أرباح المصارف خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي بلغت نحو 1.45 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 54.1 في المائة، مقارنة بنحو 3.158 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعد أرباح شهر حزيران (يونيو) 2019 أدنى أرباح شهرية للمصارف العاملة في السعودية خلال العام الجاري. يذكر أن رؤوس أموال المصارف العاملة في السعودية بلغت بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 198.302 مليار ريال، فيما وصلت احتياطياتها إلى نحو 160.601 مليار ريال. يعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا و14 مصرفا أجنبيا. يشار إلى أن قيمة أصول الأفراد المودعة لدى المصارف السعودية “تعد مطلوبات على المصارف” بلغت بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 1.1 تريليون ريال، مقابل 617.06 مليار ريال ديونا أو مطلوبات للمصارف على الأفراد.