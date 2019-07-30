الاتجار بالأشخاص خطر داهم وأرقام صادمة!

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الاتجار بالأشخاص خطر داهم، يحمل أرقامًا صادمة، موضحةً أن جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء.

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وأوضحت العمل أن هناك 21 مليون شخص ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي عالميًّا، مضيفةً أن المملكة تواجه هذه الأفعال بتجريم القانون الاتجار بالأشخاص بأي شخص، حيث يعاقب من يرتكبه بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 عامًا، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن والغرامة معًا.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق اليوم 30 يوليو، حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار وتعزيز حقوق الإنسان وحمايته.