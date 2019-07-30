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ضاحي خلفان عن قطر: متى يعقل الصغار يا ترى؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، عدة تساؤلات بشأن قطر، واستهدافها للمملكة، وأيضًا دعمها للإرهاب في المنطقة.
وقال خلفان: لماذا تستهدف قطر أرض الحرمين الشريفين وبالذات في موسم الحج؟ ومتى يعقل الصغار يا ترى؟
وأضاف خلفان متعجبًا: “كيف تحولت قطر الطيبة إلى بؤرة لرعاية الإرهابيين؟ ومن الذي قاعد في الدوحة يحرك هذه الجماعات الإرهابية؟”.
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