ضاحي خلفان عن قطر: متى يعقل الصغار يا ترى؟

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، عدة تساؤلات بشأن قطر، واستهدافها للمملكة، وأيضًا دعمها للإرهاب في المنطقة.

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وقال خلفان: لماذا تستهدف قطر أرض الحرمين الشريفين وبالذات في موسم الحج؟ ومتى يعقل الصغار يا ترى؟

وأضاف خلفان متعجبًا: “كيف تحولت قطر الطيبة إلى بؤرة لرعاية الإرهابيين؟ ومن الذي قاعد في الدوحة يحرك هذه الجماعات الإرهابية؟”.