أمير عسير يدعو رجل أمن لمراجعته وتكريمه بسبب مظهره الحسن

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - عسير

وجه أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، دعوة إلى العريف بشرطة محافظة تنومة، حسن صالح الشهري، بمراجعته صباح يوم غد الأربعاء؛ لتكريمه بسبب مظهره الحسن خلال أداء مهمته.

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جاء ذلك خلال متابعة أمير عسير سير العمل عبر كاميرات النقل بغرفة العمليات، حيث لاحظ على العريف بشرطة محافظة تنومة حسن الشهري قيافته الممتازة ومظهره الحسن، شاكرًا إياه موجهًا له دعوة بمراجعته صباح غدٍ لتكريمه.

كما قدم مدير شرطة المحافظة، الشكر للعريف حسن ولمديره المقدم عبدالله محمد الأحمري.

وأظهر مقطع فيديو حديث أمير عسير إلى العريف، حيث أكد أن مظهره يمثل العسكرية والشرف، وأنه سيقدم شهادة تكريم له بسبب مظهره.