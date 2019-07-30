- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قرار بتعطيل المدارس في السودان بعد أحداث الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قرار بتعطيل المدارس في السودان بعد أحداث الأبيض
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وسائل إعلام في السودان بصدور قرار بتعطيل المدارس بعد أحداث الأبيض.
وكان آلاف الطلاب السودانيين قد انضموا إلى الاحتجاجات في مختلف أرجاء البلاد لإدانة التفريق العنيف لتظاهرة أمس الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل عدد من طلبة المدارس الثانوية.
وأدت أعمال القتل إلى إذكاء التوترات بين قوى الحرية والتغيير التي تقف وراء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في إبريل وبين المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ ذلك الحين.
ويقف وراء مسيرات، الثلاثاء، تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة التي بدأت في ديسمبر وأطاحت في النهاية بالبشير.
والتجمع جزء من تحالف أكبر، يُعرف باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الذي يتفاوض مع الجيش حول الانتقال إلى الحكم المدني.
واتفق الجانبان على الخطوط العريضة لاتفاق تقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنهما ما زالا منقسمين بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يتمتع القادة العسكريون بالحصانة من المقاضاة بسبب أعمال العنف ضد المحتجين أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتعطيل المدارس في السودان بعد أحداث الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.