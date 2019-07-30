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المدني يحذر أصحاب حملات الحج من 5 مخالفات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أوضح الدفاع المدني، أن هناك 5 مخالفات قد يتم تدوينها على أصحاب حملات الحج خلال الموسم الجاري.
وقال المدني: إن المخالفات منها استخدام الألواح الجبسية في الممرات للفصل بين أقسام المخيم الداخلية، أو استخدام أسقف مستعارة أيًّا كان شكلها ونوعها، وأيضًا إضافة مواقد إضافية للمطبخ دون الحصول على ترخيص.
وضمن المخالفات أيضًا، إضافة أبواب من الحديد المشغول أو اللكسان أو الخشب في مداخل المخيم ومخارجه بما قد يؤثر على نظام الإطفاء والإنذار بالحج، وأخيرًا إضافة مواد قد تؤثر على نظام التهوية بمطابخ المخيم.
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