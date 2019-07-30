شكرا لقرائتكم ما معنى شهادة منشأ بأثر رجعي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-30 ما معنى شهادة منشأ بأثر رجعي؟ متابعات الخليج 365 - الرياض ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن معنى شهادة منشأ بأثر رجعي. Advertisements وقالت التجارة: إن إصدار شهادة منشأ بأثر رجعي يتم تقديم الطلب عند تعثر إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصود أو ظروف خاصة. في سياق آخر، أكدت التجارة أنه بإمكان إصدار السجل التجاري إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة: هنا كما يمكن البحث باسم النشاط للتحقق من المجال العام والخاص عبر الرابط هنا









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