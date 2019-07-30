شكرا لقرائتكم توقيع عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلدية العقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-31 توقيع عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلدية العقيق متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط اليوم عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لبلدية محافظة العقيق، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 2.071.200 ريال، بحضور رئيس بلدية محافظة العقيق علي بن عبدالرحمن آل محيا.

وأوضح الدكتور السواط أن المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.









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