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أكثر من 97 مليون ريال لحماية حفر الباطن من السيول

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2019-07-30

أكثر من 97 مليون ريال لحماية حفر الباطن من السيول

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت أمانة محافظة حفر الباطن في تنفيذ مشروع إنشاء سد حوض النايفية، بتكلفة 97.518.461 ريالًا، والذي تبلغ السعة التخزينية له 7.5 مليون متر مكعب؛ وذلك لحجز مياه الأمطار المنقولة من وادي الباطن ومنعها من الدخول  للمدينة.

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ويسير العمل على قدم وساق من خلال بناء جسم السد وأعمال التكسية الخرسانية، حيث سيزود السد بحساسات للإنذار بارتفاع المياه عند حد معين، حيث يتم فتح بوابات في جسم السد لتصريف المياه الزائدة إلى المفيض.

وأوضح أمين حفر الباطن، المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن مدة التنفيذ 24 شهرًا، كما أن هذا المشروع سوف يسهم في حماية المدينة من مخاطر السيول.





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