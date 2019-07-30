الان تتابع انفوجرافيك.. لجنة الحج والزيارة توضح حركة الحجاج من المدينة إلى مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365 أعلنت لجنة الحج والزيارة عن أن المدينة المنورة استقبلت 745.472 حاجاً غادر منهم 547.301 حاجاً إلى مكة المكرمة. وذكرى حساب إمارة المدينة المنورة على تويتر نقلا عن لجنة الحج والزيارة، تحتضن المدينة المنورة حالياً 198.132 حاجاً حتى نهاية يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١١/٢٧هـ.

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