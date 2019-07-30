الان تتابع المرور السعودي يطلق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٤٠ هـ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أطلق المرور السعودي،اليوم،الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٤٠ هـ وغرد الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : سعيًا من قيادة قوات أمن الحج لتسهيل حركة الحجاج وتوفير أعلى سبل الراحة لضيوف الرحمن، المرور السعودي يطلق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٤٠ هـ يمكنكم الاطلاع على الخرائط من خلال زيارة الرابط: ⁦(link: http://hajjtraffic.com) hajjtraffic.com

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