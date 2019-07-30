شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمؤسسة ومقيم لحيازة مواد غذائية فاسدة بقصد المتاجرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء)، بشركة تُمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية في المدينة المنورة، ومقيم من الجنسية الهندية، بسبب حيازة وتخزين مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بقصد المتاجرة.
وتضمنت العقوبات تغريم المخالفين مبلغ 200 ألف ريال، والسجن للمدان الثاني لمدة شهر، وإغلاق مقر المخالفة لشهرين، فضلاً عن إبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
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