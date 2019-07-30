شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة «بروست» تُسمم 9 آسيويين في بيشة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)محمد العمودي (بيشة) [email protected]
استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة اليوم (الثلاثاء)، 9 حالات من جنسية آسيوية تُعاني من آلام في البطن وقيئ وإسهال.
وذكر المتحدث باسم «صحة بيشة» علي البخيتان، أنه بعد الكشف على الحالات اتضح إصابتها جميعاً بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة «بروست» من أحد المطاعم.
وأوضح البخيتان أنه جرى تنويم جميع الحالات لاستكمال العلاج، في حين قام فريق الطب الوقائي بمباشرة الحالات لاستكمال إجراءات الاستقصاء الوبائي.
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