، بـ6700 رسالة.. مجمع الأمل ينجح في خدمة التواصل مع مستفيديه عبر تويتر‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغلب الاستفسارات كانت حول طريقة العلاج والإحضار القسري وبرامج الإرشاد

حقّقت خدمة الاستفسارات عبر الرسائل التي يقدمها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، في منصة موقع التواصل تويتر؛ نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد الرسائل التي تلقَّتها الخدمة أكثر من 6700 رسالة منذ مطلع العام الجاري 1440هـ حتى الآن، وجاءت أغلب الاستفسارات حول طريقة العلاج والإحضار القسري للمرضى وبرامج الإرشاد.

وفي التفاصيل: تعمل إدارة العلاقات والإعلام الصحي بالمجمع على الرد العاجل على الاستفسارات عبر الرسائل الخاصة في تويتر، وتطويرها والإجابة عن جميع استفسارات وملاحظات الجمهور، واستقبال الاقتراحات والشكاوي التي يتم تحويلها بشكل عاجل إلى إدارة تجربة المريض بالمجمع لحلها.

ويقدّم المجمع الاستشارات عبر تحويل هذه الرسائل لمركز الإرشاد والتوجيه الأسري، والرد على استفسارات التدريب والاستفادة من خدمات المجمع التأهيلية والعلاجية والوقائية.

تعتبر خدمة التواصل بالرسائل عبر تويتر حلقةَ وصل بين المراجعين وإدارات وأقسام المجمع؛ لتقديم الخدمة بشكل سريع للمستفيدين من خدمات شؤون المرضى والمواعيد والطب المنزلي والتأهيل، والأبحاث والتعليم المستمر، إضافة إلى أنها منصة لإرشاد الجمهور وتعريفهم بأقسام المجمع المختلفة.

وتأتي هذه الخدمة مكملة لبرامج المجمع الأخرى، والتي تهتم بالعناية بالمستفيدين، وتشمل: التواصل الهاتفي والإلكتروني وأقسام الاستقبال والإرشاد للمراجعين بالمجمع.

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