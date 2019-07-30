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محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، في مكتبه اليوم الثلاثاء؛ نوط الأمن للملازم أول علي يحيى الزهراني، من منسوبي إدارة الأمن والحماية بمديرية المنطقة، بعد صدور قرار وزير الداخلية بمنحه نوط الأمن؛ نظراً لجهوده وتفانيه في مجال عمله.
فيما أعرب الزهراني عن شكره لسمو وزير الداخلية على هذا التكريم، واعتزازه بهذا النوط، مؤكدًا أن هذا التكريم يعدُّ دافعًا لمضاعفة الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 10:54 PM
قلد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، في مكتبه اليوم الثلاثاء؛ نوط الأمن للملازم أول علي يحيى الزهراني، من منسوبي إدارة الأمن والحماية بمديرية المنطقة، بعد صدور قرار وزير الداخلية بمنحه نوط الأمن؛ نظراً لجهوده وتفانيه في مجال عمله.
فيما أعرب الزهراني عن شكره لسمو وزير الداخلية على هذا التكريم، واعتزازه بهذا النوط، مؤكدًا أن هذا التكريم يعدُّ دافعًا لمضاعفة الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، مدير سجون مكة يقلد "الزهراني" نوط الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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