- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.
وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
عبدالله الراجحي جدة
هادي العصيمي مكة المكرمة
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 10:53 PM
وجّه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرامنائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.
وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
، نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.