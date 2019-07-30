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نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.

وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

عبدالله الراجحي

عبدالله الراجحي جدة

هادي العصيمي

هادي العصيمي مكة المكرمة

نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج

نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج

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نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 10:53 PM

وجّه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام

نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج
مجموعة من المحررين

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.

وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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، نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج ،
المصدر : الخليج 365

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