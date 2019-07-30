شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي كبير يفاجأ الحوثيين بتهديدات طارئة ويتوعد بطردهم من العاصمة في الموعد الذي يعرفونه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد الشيخ خالد بن ناجي الغادر، اليوم الثلاثاء، بطرد مليشيا الحوثي من العاصمة صنعاء، كونهم يعرفون ذلك الموعد.

وكتب الغادر، في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر "تويتر" "دق يا ابو حنظلة والله ما خلقت صنعاء للحوثيين، وأنهم الى زوال عاجلا أم آجلا ، وان غداً لناظره لقريب ".

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واضاف الغادر: "سوف يحتفل الشعب اليمني العظيم بزوال آخر حوثي في اليمن، وهم يعرفون أن زوالهم قريب".

وكانت مصادر قبلية، أكدت أن انشقاق، شقيق الشيخ خالد الغادر، شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر، الشيخ محمد بن ناجي الغادر، عن مليشيا الحوثي، وتأييده للشرعية، بعد اغتيال الحوثيين لرئيس السابق علي عبدالله صالح في انتفاضة ديسمبر 2017، يُبشر بفتح جبهة جديدة في خولان، تسهل اقتحام صنعاء.