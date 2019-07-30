شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أول ظهور للأميرة الهاربة ‘‘هيا بنت الحسين’’ زوجة حاكم دبي منذ خروجها من الإمارات .. شاهد ماذا تفعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المعركة القضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين، وحاكم دبي محمد بن راشد بدأت، اليوم الثلاثاء، في لندن.

وقالت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، إن الأميرة شوهدت للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، برئاسة السير أندرو مكفارلين، ستستمع على مدى يومين إلى الأطراف المعنية، في ما بات يعتبر واحدة من أغلى قضايا الانفصال المتنازع عليها.

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وشكفت وكالة برس اسوشييشن البريطانية الثلاثاء إن الأميرة هيا تقدمت بطلب "أمر حماية من الزواج القسري" خلال جلسة استماع في محكمة في لندن "تتعلق بمصلحة طفليهما".

وتقدمت الأميرة بطلب "الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما"، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا.

وقام بن راشد (70 عاما) والأميرة هيا (45 عاما) بتعيين أشهر المحامين البريطانيين المعروفين في قضايا الانفصال، وتتركز القضية حول "رعاية طفلين من زواجهما"، هما جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، وفق ما نقلت "ذا تلغراف" عن أوراق المحكمة.