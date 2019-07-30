صور لتصاميم البقالات وفق اللائحة الجديدة

نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لتصاميم قيل إنها المعتمدة في اللائحة المحدثة للاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية. وكانت اللائحة قد نصّت على أن تكون واجهات المحلات زجاجية تسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج. كما تضمنت اللائحة اشتراطات خاصة بلوحات المحلات وتصاميم موحدة للمنشآت التي لا تملك علامات تجارية أو هويات بصرية مسجّلة.

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