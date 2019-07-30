صور.. وثيقة بخط الأمير بندر بن عبد العزيز توثق أول رحلة طيران للملك المؤسس

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نشر مركز الاتصال بالخطوط السعودية وثيقة بخط يد الأمير الراحل بندر بن عبد العزيز، وثق فيها أول رحلة داخلية للملك عبد العزيز من عفيف إلى الطائف.
وكان الأمير بندر ضمن مرافقي الملك عبد العزيز في تلك الرحلة التي كانت على متن الطائرة (داكوتا DC-3) التي أهداها الرئيس الأمريكي روزفلت للملك المؤسس عام 1945م. وذكر الأمير بندر في الوثيقة أسماء أبرز مرافقي الملك عبد العزيز، وأبرزهم الأمير فهد (الملك لاحقا)، وبشير السعداوي وسيد حمزة مستشارا جلالة الملك.
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