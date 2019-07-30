بعمر 81 عاماً.. مُسن يلتحق بمقاعد الدراسة بجانب ابنه الأصغر

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انتظم المسن عبدالله شافي مشبب البالغ من العمر 81 عاماً في فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة، ضارباً أروع الأمثلة في الإصرار على التعلم. ولإصراره على التعليم، التحق العم عبدالله بمقاعد الدراسة لتعلم القراءة والكتابة بمحافظة بيشة في مدرسة بوادي جمح بصحبة ابنه سامي، والذي يبلغ من العمر 12 عاماً، مشياً على الأقدام.
وذكر الابن الأكبر للمسن، سفر عبدالله، أن والده أحد الأوائل المبادرين والمشاركين في هذا البرنامج ويحرص على الحضور رغم أنه يمشي المسافات الطويلة، فهو لا يستطيع قيادة السيارة، مدركاً أهمية هذا البرنامج ونفعه له في أمور دينه ودنياه. وأضاف سفر، بحسب “سبق”، أن أخاه الأصغر هو من كان يرافق والده إلى المدرسة ويحضر معه في الفصول، كما يساعد والده أيضاً في القراءة والكتابة.
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