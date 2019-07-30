بالصور: “التجارة” تضبط منشأة مخالفة لإعادة تعبئة الأرز في بريدة -صور

تمكّن مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من ضبط منشأة مخالفة في بريدة تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف.

وأظهرت صورٌ كميات الأرز المضبوطة في المنشأة، حيث تمت مصادرة 30 كيسا من الأرز المعادة تعبئته، إلى جانب استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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