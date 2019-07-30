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تمكّن مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، من ضبط منشأة مخالفة في بريدة تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف.
وأظهرت صورٌ كميات الأرز المضبوطة في المنشأة، حيث تمت مصادرة 30 كيسا من الأرز المعادة تعبئته، إلى جانب استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “التجارة” تضبط منشأة مخالفة لإعادة تعبئة الأرز في بريدة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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