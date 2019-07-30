بعد تجاوز مبيعات قعدانه 300 مليون ريال.. نفوق الفحل الشهير الكنق

نفق الفحل الشهير “الكنق”، في منطقة حائل، عن عمر يناهز 15 عامًا، والذي يعد من أشهر الإبل في الجزيرة العربية، حيث تجاوزت مبيعات إنتاجه أكثر من 300 مليون ريال.
وأوضح مالكه محمد بن عليان الطهيمي، وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أنه تلقى عددًا من العروض لشراء “الكنق” بمبلغ 70 مليون ريال، إلا أنه رفض بيعه، مشيراً إلى أن مبيعات إنتاجه من القعدان بلغت 60 مليون ريال سنويًا، ومؤكداً أنهم يملكون البديل الجاهز من أبنائه وبينها الوافي.
يُذكر أن أبناء الشيخ عليان الطهيمي يمتلكون سلالات نادرة من الإبل، حيث بيعت لهم في وقت سابق حوار ناقة بخمسة ملايين ريال، و”قعود” مفرود من سلالة “المسكت” بقيمة ثلاثة ملايين ريال.
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