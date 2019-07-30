بالصور.. «خدمة الحاج والزائر» تُوزِّع ألف هدية على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

وزعت حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 7» التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الثلاثاء، ألف هدية على الحجاج والزوار، وذلك بالساحات الشرقية في المسجد الحرام.

وتضمنت حقيبة الهدايا الموزعة «cd» للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، وكتيب تعليمي عن مناسك الحج، وفقًا للموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للحملة المهندس ماهر بن منسي الزهراني، «إن الحملة بدأت أعمالها التنفيذية، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، إلى العناية بالحجّاج والعمَّار والزوّار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم، والاحتفاء بهم وإحسان وفادتهم، وإشعارهم بأنهم ضيوف مكرمون ومقدرون.

وتابع الزهراني، «إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يؤكد تفعيل دور الإدارة العليا والقيادات بالرئاسة ليكونوا نموذجًا يحتذى به في الحفاوة لباقي الموظفين لغرس هذه القيم العظيمة ببث القدوة الحسنة، وتوفير جو تنافسي بين العاملين في الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات بنفسِ طيبة كلّ في مجاله.

وأكد الزهراني أن الحملة بدأت اليوم بالساحات الشرقية للمسجد الحرام بتوزيع ألف هدية على ضيوف الرحمن بتطبيق برنامج «شرف لنا قبول هديتنا» الذي يُعد واحدًا من 12 برنامجًا يضمها برامج المحور الخدمي، وينفذ داخل ستة مواقع في المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجية هي مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الطائف، ومحطة قطار الحرمين.