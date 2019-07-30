7200 ساعة تدريب للكشافة

إلى ذلك وجه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد الثبيتي كشافة التعليم باستقبال ضيوف الرحمن والقادمين عبر منفذ الحديثة البري، حيث تقدم خدمات وبرامج لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ، ومنها الخدمات الإرشادية والتوعوية للحجاج، وإقامة بعض الأنشطة الثقافية والتوعوية والمحاضرات الدينية لهم حول مناسك الحج.
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