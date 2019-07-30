7200 ساعة تدريب للكشافة

للمرة الأولى تسهم مؤسسة مسك الخيرية بحقيبة تدريبية لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في إطار تدريب كشافة وزارة التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام في المخيم الإعدادي للمشاركين من الكشافة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام في محافظتي جدة والطائف بمشاركة 1200 كشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، من خلال برنامج «مسك المشاعر»، بواقع 7200 ساعة تدريب.

إلى ذلك وجه مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد الثبيتي كشافة التعليم باستقبال ضيوف الرحمن والقادمين عبر منفذ الحديثة البري، حيث تقدم خدمات وبرامج لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ، ومنها الخدمات الإرشادية والتوعوية للحجاج، وإقامة بعض الأنشطة الثقافية والتوعوية والمحاضرات الدينية لهم حول مناسك الحج.