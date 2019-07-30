

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع عقده في نيوم بمنطقة تبوك، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، في شأن التقرير الاقتصادي الربعي للمملكة العربية السعودية ، والذي تضمن تحليلا لمؤشرات الاقتصاد الوطني، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الإنتاجية في نمو الناتج المحلي، وأبرز محركات النمو الاقتصادي واتجاهات الاقتصاد الدولي. كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال التقرير الربعي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي اشتمل تفصيلا شاملا للأداء الكلي للبرامج، واستعراض حالة التمويل والإنفاق، إضافة إلى التحديات المحتملة، التي قد تواجه مراحل الإنجاز وإجراءات الحد منها. وناقش المجلس العرض المقدم من لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، في شأن ميزان المدفوعات والمستهدفات الرئيسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الاقتصادية يستعرض تقارير أداء برامج التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.