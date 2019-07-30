مجلس الوزراء يوجه جميع القطاعات بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن

وجه مجلس الوزراء جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن، كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس في نيوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على انضمام المملكة إلى مشروع «السعي نحو النمو» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وقرر المجلس كذلك تحويل «اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية» إلى مركز باسم «المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية»، ونقل «البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)» من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

مواساة

تقدم أعضاء المجلس في بداية الجلسة، بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأسرة الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء الفقيد، سائلين الله المغفرة والرحمة لسموه.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

تهنئة

هنأ خادم الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ الله به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعباً من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلا الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج، ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر بذلك المصطفى، صلى الله عليه وسلم، كما اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

مباركة

أوضح وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين، ودفع مسيرة التعاون المشترك بينهما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

عزاء

أعرب المجلس عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية التونسية حكومة وشعباً في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ولأسرة الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو في الصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وشمال شرق نيجيريا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان ونيجيريا، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، وجدد وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه.

تفويض

فوّض المجلس، وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186/ 48) وتاريخ 21/ 10/ 1440، على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الأمن العام في الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وفوّض المجلس أيضا وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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تفاهم

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181/ 47) وتاريخ 16/ 10/ 1440، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية مقدونيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

اتفاقية

قرر المجلس تفويض وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض المجلس، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب البراءات الياباني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

انضمام

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 ـ 52/ 40/ د) وتاريخ 22/ 10/ 1440، على انضمام المملكة إلى مشروع (السعي نحو النمو) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية.

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، على النحو الآتي:

01 ترقية عبدالرحمن بن محمد بن فهد الصعب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الـ15 بالقوات المسلحة.

02 ترقية سعد بن محمد بن سعد المشوح إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الـ15 بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض.

03 ترقية حمود بن عبدالرحمن بن حمود العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الإعلام.

04 ترقية المهندس أحمد بن ناصر بن أحمد علي مسفر إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة عسير.

05 ترقية المهندس عبداللطيف بن حمد بن صالح الخطيب إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة القصيم.

06 ترقية حسن بن يحيى بن عبدالله آل حاتم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.