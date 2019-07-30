السعودية | مغردون يربطون «انخفاض عجز الميزانية» بنجاح رؤية 2030

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

يتصدر وسم #انخفاضعجزالميزانية ترند “السعودية” منذ بداية ساعات المساء الأولى، عقب إعلان وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، نتائج التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440 / 1441هـ (2019م)، والتي تعكس تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.

وقد ربط المغردون هذا التحسن بنجاح خطط برنامج التوازن المالي وترشيد الاستهلاك، كما يقول طلال المزروع، وهو ما يؤكده ممدوح العجمي في تغريدته التالية: “انخفاض العجز في ميزانية النصف الأول أمر مبشر جداً وتعكس التطور في تنفيذ المشروعات التنموية في رؤية 2030″، ويضيف جمال العنزي تحت الوسم نفسه #انخفاضعجزالميزانية “الإيرادات غير النفطية زادت مقارنة بالعام الماضي ونتائج التوازن المالي ممتازة”، إضافة إلى سيف الشهراني الذي يشير إلى أن الانخفاض دليل على أن المملكة ماضية في تحقيق أهدافها الاقتصادية وفق رؤية 2030، وتغريدة بدر العبدالكريم التي يقول فيها: “قفزات متتالية في نسبة الإيرادات غير النفطية، وهبوط في العجز بقيمة 36 مليار، وكان العجز في السابق 41 مليار والآن 5.7 مليار، وهذا ناتج عظيم”. قبل أن نقف أخيرا عند الباحث وائل القاسم الذي نشر تغريدة يقول فيها: “#انخفاضعجزالميزانية يؤكد صحة ما أعلنته جهات عديدة، على رأسها البنك الدولي الذي قال مؤخرًا: (السعودية ثاني أفضل دول مجموعة الـ 20 في الإصلاح الاقتصادي). بلادنا بخير، وتسير إلى خير، وأظهرت مؤشرات كثيرة أنّ #رؤية_2030 تسير بتميّز وتحقق أهدافها بدقة. من الأعماق: مبروك وطني الحبيب”.

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وكانت وزارة المالية قد أعلنت بأن عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2019م بلغ نحو 5.7 مليارات ريال، مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.

كما أوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019م زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ؛ حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% ، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% ، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.