وزير النقل: تكليف #سار بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية استمراراً للدعم اللامحدود في تطوير الخدمات اللوجستية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

قال وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، إن صدور قرار بتكليف شركة سار بتنفيذ جميع مبادرات السكك الحديدية، هو استمراراً للدعم اللامحدود في تطوير وتحفيز الخدمات اللوجستية.

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وأضاف العامودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تلك الخطوة ستكون داعماً لتحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.